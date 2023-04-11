Покровская: финансирование Федерации синхронного плавания, слава богу, не изменилось

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможность допуска российских спортсменов на международные соревнования, а также рассказала о финансировании федерации.

«Мы ждём новостей от вас, журналистов, когда будут сдвиги в сторону возвращения на международную арену. Непонятно, когда спортсмены по синхронному плаванию вернутся на международные соревнования, пока всё остаётся на том же уровне, что и было.

Если говорить про финансирование Федерации синхронного плавания России, то, слава богу, оно не изменилось и не уменьшилось. Всё остаётся так же, как и было раньше», — сказала Покровская Metaratings.ru.

Ранее Международный олимпийский комитет озвучил условия допуска атлетов из России и Беларуси на соревнования. Спортсмены смогут соревноваться в нейтральном статусе, если они не поддерживают СВО и не имеют контрактов с вооружёнными силами.