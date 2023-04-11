«Локомотив» обыграл «Белогорье» и вышел в полуфинал мужской волейбольной Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли в полуфинал чемпионата России среди команд Суперлиги. В третьем решающем матче 1/4 финала «Локомотив» на своей площадке уверенно обыграл «Белогорье» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).
Напомним, первая встреча команд в Новосибирске также завершилась победой хозяев — 3:0 (25:21, 25:23, 25:23). Затем «Белогорью» удалось перевести серию в третий матч, обыграв «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20).
Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и московское «Динамо». Четвёртую и последнюю путёвку в полуфинал разыграют «Динамо-ЛО» и санкт-петербургский «Зенит». Этот матч состоится сегодня, 11 апреля, начало — в 19:00 мск.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Третий матч
«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)
Итоговый счёт в серии – 2-1.
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