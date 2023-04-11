Кудрявцева — о победе Ашрам на Олимпиаде-2020: у неё программа сложнее

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала об общении с Диной и Ариной Авериными и поделилась мнением о победе Линой Ашрам на Олимпиаде-2020.

«Если честно, не сильно близка с Диной и Ариной. Хотя и живём близко, но как будто немного в разных мирах. Я рано закончила, они, считай, только начали карьеру. Но у меня есть их номера телефонов. После Олимпиады-2020 я им написала. Не то чтобы много, вот так: «Это надо пережить, всё быстро забудется».

Отвечая на вопрос о несправедливости оценок Дины и Арины — даже будучи действующей спортсменкой, не разбиралась в карточках и оценках. Нет, ну я знала, какой потолок, но… Когда у меня спрашивали, правильные там баллы или нет, даже не знала, что ответить, я же не в курсе, у кого какая сложность. Мне сказали, что у Линой Ашрам более сложная и насыщенная программа, ну и со стороны, когда смотрела по телевизору, это ощущалось. А честное судейство там было или нет, выводов делать не могу.

Судейского образования у меня нет, конечно. Я и так оценки-то не знала… Чисто сторонним взглядом, мне очень понравилась Линой, не могу сказать, что Ашрам выступила хуже.

Почему Линой – чемпионка? Потому что у неё программа сложнее», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».