Кудрявцева — о переживаниях отца во время соревнований: папу из дворца забрали с инфарктом

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала, как относится к присутствию на трибунах родителей и близких друзей.

«В этой роли не представляю мужа. Даже перед мастер-классами стараюсь говорить ему другое время, чтобы не приходил, — очень переживаю. Если Дима в зале, мне не очень комфортно. А мама ездила на все соревнования. Первые смотрела, но в Рио выходила, когда я выступала. Тогда она сказала: «Когда зашла обратно, то поняла — что-то случилось. Все зрители держались за голову». А почему папа не поехал в Рио? Он никогда никуда не ездил. Когда выступала, всегда находился вне зоны доступа. Уезжал в лес, до него невозможно было два дня дозвониться. Не знаю, что папа там делал, может, колдовал, но его не найти.

Мы никогда не обсуждали, он не рассказывал. Но, зная, как отец сейчас болеет за Диму… 3 сентября муж проводил первую игру сезона, папу из дворца забрали с инфарктом. Вот насколько переживает.

Сейчас всё хорошо, ему сделали операцию, установили стент. Поэтому ему лучше никуда не летать», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».