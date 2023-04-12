Кудрявцева рассказала, как Александр Радулов познакомил её с мужем

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала историю знакомства с мужем, известным хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, и ответила на вопрос, правда ли, что познакомила их Даша Дмитриева, когда ещё была в отношениях с хоккеистом Александром Радуловым.

«Наоборот, нас Саша (Радулов. — Прим. «Чемпионата») познакомил, а Даши там не было.

Был какой-то нетусовочный день, среда. Единственный стол заняли мы нами, спортсменками. Помню, фигуристка Аделина Сотникова приходила. Время — уже где-то три часа ночи, говорю: «Всё, надо ехать домой спать». Мы выходим, и тут ещё один совладелец подходит: «Куда вы? Сейчас приедут хоккеисты». Девочки начали: «Давайте останемся!» Нам сказали, что Радулов едет и ещё кто-то. А ребята-хоккеисты в итоге приехали с девушками (смеётся).

Хоккеисты к нам не подходили, но я знала Сашу. Помню, он в какой-то момент сказал: «Вот Дима — хочет познакомиться».

Там такая ситуация… Я часто ходила в этот караоке-бар, мне не нравилось, что кто-то из мужчин подходил, и просила: «Поставьте охранника рядом со столом». У нас рядом со столом стояли двое, все знали, что потом может не очень хорошо получиться, меня боялись (улыбается). Многие в курсе, что в караоке в проигрышах ставят обычную музыку, под неё не поют. Меня в этом месте полюбили, я всё время свою музыку в эти моменты просила включать. Когда приехали Дима, Саша Радулов и другие хоккеисты, они хотели запустить свои мелодии, даже деньги предлагали, но им не шли навстречу. Потом Дима увидел, что мне делают, просунул свой телефон, чтобы я поставила его песню.

Мы не сразу вот подошли и познакомились, он мне потом написал в соцсетях, какое-то время общались, какое-то время переписывались, потом где-то на полгода перестали — тогда ещё в отношениях состояла. За шесть месяцев парой сообщений обменялись. Я ведь не скрывала, что у меня есть молодой человек, вышло бы не очень красиво, и со стороны Димы — тоже.

Когда стала одинокой, для начала я заблокировала его номер (улыбается). А потом Дима написал мне в социальной сети: «Почему до тебя не доходят сообщения в WhatsApp?» Объяснила: «Да я тебя просто заблокировала! Сейчас разблокирую». После этого начали общаться, и как-то закрутилось-завертелось», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».