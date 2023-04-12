Игорь Кобзарь — об игре со сломанным пальцем: для себя решил, что рискну

Связующий сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Игорь Кобзарь рассказал о своей игре со сломанным пальцем в четвертьфинальном матче с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Фото: https://vk.com/vczenitspb

«В раздевалке в Сосновом Бору все были разочарованы. Два связующих сломаны – жуткое совпадение. В этот момент для себя решил, что рискну. Я не мог оставаться в стороне, сказав: «У меня контрольное обследование через 10 дней, вы тут держитесь». Решил, что буду пробовать пасовать, тем более болевой эффект уже прошёл.

Мне повезло, что во время игры мяч не попал именно по пальцу. Когда прилетало в ладонь, было ощутимо, но лангета помогала – палец был максимально зафиксирован. Мешало ли это пасовать? Не буду раскрывать все детали, но очевидно, что мои возможности были ограничены. Обычно связующие вообще не заматывают пальцы, чтобы лучше чувствовать мяч», – сказал Кобзарь в интервью «Спорт Бизнес Online».

В полуфинальных матчах «Зенит-Казань» поборется с «Локомотивом», а «Динамо» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.