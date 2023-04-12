Клуб россиянки Воронковой — в финале волейбольной Лиги чемпионов

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Женский волейбольный клуб «Экзачибаши» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Победу команде принесла и игра доигровщицы стамбульского клуба – россиянки Ирины Воронковой, которая отметилась 10 заработанными очками.

12 апреля прошла ответная игра полуфинала женской Лиги чемпионов по волейболу между турецким клубом «Экзачибаши» и итальянской «Новарой». Стамбульская команда одержала победу с итоговым счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:21).

Напомним, в первом матче серии «Новара» выиграла со счётом 3:2. «Экзачибаши» вышел в финал за счёт лучшей разницы сетов.

Завтра, 13 апреля, определится соперник команды Воронковой в финале женской Лиги чемпионов: турецкие клубы «Фенербахче» и «Вакифбанк» сразятся в ответном матче полуфинала.

В случае победы «Фенербахче» против команды Воронковой сыграют и две россиянки – Арина Федоровцева и Анна Лазарева.