Клуб россиянки Воронковой — в финале волейбольной Лиги чемпионов

Женский волейбольный клуб «Экзачибаши» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Победу команде принесла и игра доигровщицы стамбульского клуба – россиянки Ирины Воронковой, которая отметилась 10 заработанными очками.
12 апреля прошла ответная игра полуфинала женской Лиги чемпионов по волейболу между турецким клубом «Экзачибаши» и итальянской «Новарой». Стамбульская команда одержала победу с итоговым счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:21).
Напомним, в первом матче серии «Новара» выиграла со счётом 3:2. «Экзачибаши» вышел в финал за счёт лучшей разницы сетов.
Завтра, 13 апреля, определится соперник команды Воронковой в финале женской Лиги чемпионов: турецкие клубы «Фенербахче» и «Вакифбанк» сразятся в ответном матче полуфинала.
В случае победы «Фенербахче» против команды Воронковой сыграют и две россиянки – Арина Федоровцева и Анна Лазарева.
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