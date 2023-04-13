Непомнящий — Лижэнь: во сколько четвёртая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 13 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за мировую шахматную корону, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем.

Четвёртая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция третьей партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, третья партия закончилась ничьей, Непомнящий играл белыми. Общий счёт противостояния — 2:1 в пользу россиянина.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В четвёртой партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде летом 2022 года, и по регламенту он должен был играть за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула, сославшись на потерю мотивации. Его место занял китайский шахматист, ставший вторым на турнире претендентов.