Дин Лижэнь явно пришёл в себя после поражения.

Китайский шахматист не мальчик для битья. Непомнящий не без труда сыграл вничью белыми

Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 в Астане продолжается. И в третьей партии китайский гроссмейстер чётко показал: он не тренировочный снаряд, с которым можно покуражиться, прежде чем примерить лавровый венок чемпиона. Непомнящего ждёт ещё много тяжелейшей борьбы!

После выходного Дин впервые предстал тем непробиваемым китайским шахматным монахом Шаолиня, который ещё несколько лет назад выдавал беспроигрышную серию аж в сотню партий. Он чётко отработал чёрными на ничью и даже в какой-то момент получил позицию поприятнее, но и Ян, который решил сегодня сменить первую подачу, оказался начеку.

Уверен, штаб российского гроссмейстера не форсировал ситуацию и дал подопечному немного психологически привыкнуть к лидерству в матче, поэтому сегодня, увидев, что владыка Востока в форме, Непомнящий не стремился продолжать бороться за победу во что бы то ни стало.

Занятно, что во время матча соперники проводят очень мало времени за доской во время хода соперника, предпочитая отсиживаться в комнате отдыха. Ян исповедовал эту тактику еще во время поединка с Карлсеном, а Дин Лижэнь признавался, что ему нездоровилось – и весь шахматный мир обошли фото, когда китайский претендент грустно сидит в своем убежище, натянув пуховик поверх костюма. Впрочем, теперь китаец чуть ожил и повеселел.

Но наш соотечественник по-прежнему впереди – 2:1.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Третья партия

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 d5

Надёжный выбор! Не зря ведь классики утверждали, что ферзевый гамбит – дебют матчей на первенство мира.

4.c:d5 e:d5 5.Сg5 c6 6.e3 h6

В так называемом карлсбадском варианте, который не теряет популярности (шутка ли!) уже целых 100 лет, это новое веяние: чёрные заранее уводят пешку из-под боя.

7.Сh4 Сe7 8.Сd3 0–0 9.Фc2 Лe8 10.Кge2

Тоже широко применяется 10.Кf3 Кe4 11.С:e7 (11.С:e4 С:h4) 11… Ф:e7, но позволяет чёрным осуществить каноническую разгрузку в центре.

10… Кbd7 11.0–0 a5

Именно в этом заключается идея чёрных: они намечают контригру на ферзевом фланге.

12.a3

Например, 12.f3 b5, и при коне на е2 белые не могут прыгнуть Kf3-e5, нападая на с6.

12… Кh5 13.С:e7 Ф:e7 14.Лae1 Кf8 15.Кc1 Кf6 16.f3 Кe6

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай). Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Третья партия

Ян быстро сделал все ходы: Дин Лижэнь в прошлом году играл так против Аниша Гири, поэтому российский штаб надеялся усилить игру белых.

17.К1e2

Голландский гроссмейстер получил чуточку лучше после 17.Фf2 c5 (но чёрные имели хорошую возможность перейти в контрнаступление 17...b5!) 18.Сb5 Лd8 19.d:c5 Ф:c5 20.Кb3 Фb6 21.Лd1 Сd7 22.С:d7 Л:d7 23.Кd4 (Аниш Гири – Дин Лижэнь, Интернет 2022), ход белых в партии же является новинкой.

17...c5 18.Сb5

К равенству ведёт 18.d:c5 Ф:c5 19.Фd2 d4. В поисках перевеса лучше 18.Фd2!?, или даже весьма оригинальное 18.Кf4!?

18… Лd8 19.d:c5 Ф:c5 20.Фd2 Сd7!

При 20...d4 белые могли надеяться 21.e:d4 К:d4 22.К:d4 Ф:d4+ 23.Ф:d4 Л:d4 24.Лd1 Л:d1 25.Л:d1 Сe6 26.Лd6, с небольшим нажимом на слабые чёрные пешки, но Дин не даёт и этого шанса.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай). Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Третья партия

21.С:d7

Аккуратнее 21.Кd4.

21… К:d7!

Внезапно оказывается, что сейчас чёрный конь мечтает перебраться на с4, откуда будет опасно атаковать пункты b2 и е3!

22.Кd4

22.К:d5? Кb6 проигрывает фигуру.

22… Кb6 23.Лd1 Кc4 24.Фf2 Лac8

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай). Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Третья партия

25.Кa4!

Ян на высоте! Чёткий прыжок коня не даёт чёрным развить инициативу. Хуже 25.Кcb5 Лe8! здесь белые могли столкнуться с проблемами.

25… Фe7

Неудачно 25… Фa7 26.Кf5.

26.Лfe1 Фf6

После 26… К:d4 27.Л:d4 b5 28.Кc3 Фc5 белые выбирали бы, как проще сделать ничью 29.b4 (29.a4).

27.Кb5 Кc7 28.Кd4 Кe6

У сторон нет конструктивных идей: давление чёрных уравновешивает «изолятор». После троекратного повторения соперники согласились на ничью.

29.Кb5 Кc7 30.Кd4 Кe6 Ничья.

В следующей, четвёртой партии белые будут у китайца, и этот поединок станет важнейшим индикатором – решится ли Дин Лижэнь на новый масштабный бой на результат или станет придерживаться выжидательной тактики?