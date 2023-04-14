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«Это белое знамя со стороны украинского спорта». Гераскевич — о приказе Минспорта Украины

«Это белое знамя со стороны украинского спорта». Гераскевич — о приказе Минспорта Украины
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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался о приказе Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены российские и/или белорусские спортсмены.

«Минмолодёжьспорта и НОК Украины под руководством Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта». Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей РФ и РБ с международной спортивной арены привела нас к этому приказу.

Что с ним не так?

Минмолодёжьспорта считает, что полное отсутствие украинских команд и каких-либо представителей Украины на международных спортивных аренах равно недопущению российской пропаганды в среде международного спортивного сообщества. Хотя очевидно, что это полная противоположность.

Если украинские представители отсутствуют на соревнованиях, то мы полностью освобождаем международные спортивные площадки и даём возможность представителям РФ продвигать свои нарративы и пропаганду. Это белое знамя со стороны украинского спорта.

В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований и сопротивляться распространению российских нарративов. Но этот вариант был полностью уничтожен пунктами «2» и «3», – написал Гераскевич в «Твиттере».

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