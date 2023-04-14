«Это белое знамя со стороны украинского спорта». Гераскевич — о приказе Минспорта Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался о приказе Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены российские и/или белорусские спортсмены.
«Минмолодёжьспорта и НОК Украины под руководством Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта». Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей РФ и РБ с международной спортивной арены привела нас к этому приказу.
Что с ним не так?
Минмолодёжьспорта считает, что полное отсутствие украинских команд и каких-либо представителей Украины на международных спортивных аренах равно недопущению российской пропаганды в среде международного спортивного сообщества. Хотя очевидно, что это полная противоположность.
Если украинские представители отсутствуют на соревнованиях, то мы полностью освобождаем международные спортивные площадки и даём возможность представителям РФ продвигать свои нарративы и пропаганду. Это белое знамя со стороны украинского спорта.
В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований и сопротивляться распространению российских нарративов. Но этот вариант был полностью уничтожен пунктами «2» и «3», – написал Гераскевич в «Твиттере».
- 14 апреля 2023
-
12:16
-
11:36
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42
-
19:30
-
17:43
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:15
-
15:53
-
15:52
-
15:16
-
15:05
-
15:01
-
12:45
-
12:14
-
11:48
-
10:02
-
09:05
-
00:09
- 12 апреля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
22:52
-
22:21
-
21:55
-
21:33