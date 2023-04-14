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Президент «Заверце» прокомментировал слухи об уходе Ковачевича в «Урал»

Президент «Заверце» прокомментировал слухи об уходе Ковачевича в «Урал»
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Президент польского волейбольного клуба «Заверце» Криспин Баран прокомментировал слухи о заинтересованности уфимского «Урала» в переходе в команду сербского доигровщика Уроша Ковачевича.

«Подтверждаю, что «Урал» проявил интерес к Урошу. Однако я удивлён, что некоторые СМИ считают этот переход совершённым. Я разговаривал с игроком, но никакого решения по этому вопросу не было принято. Нам важно, чтобы серб остался в «Заверце», — сказал президент клуба польскому СМИ onet.pl.

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе Уроша Ковачевича в «Урал». По информации польских СМИ, уфимский клуб предложил сербскому спортсмену более высокую зарплату, чем в Польше, а также согласился оплатить штраф за досрочное расторжение контракта игрока с «Заверце».

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