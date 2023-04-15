Как завершится пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В пятой партии россиянин Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Напомним, первая и третья партии, в которых Непомнящий играл белыми фигурами, завершились вничью. Во второй партии быструю победу одержал россиянин. В четвёртом поединке китайский шахматист белыми фигурами умело воспользовался ошибкой Непомнящего и сравнял счёт в матче – 2-2.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».