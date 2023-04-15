Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В пятой партии россиянин Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
Напомним, первая и третья партии, в которых Непомнящий играл белыми фигурами, завершились вничью. Во второй партии быструю победу одержал россиянин. В четвёртом поединке китайский шахматист белыми фигурами умело воспользовался ошибкой Непомнящего и сравнял счёт в матче – 2-2.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?
Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
- 15 апреля 2023
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:34
-
09:00
-
07:14
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45
-
15:35
-
14:50
-
14:33
-
13:41
-
13:29
-
12:46
-
12:39
-
12:16
-
11:36
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42
-
19:30
-
17:43