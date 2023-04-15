Американская прыгунья в высоту Иника Макферсон дисквалифицирована на 16 месяцев за допинг

Американская арбитражная ассоциация (ААА) дисквалифицировала прыгунью в высоту Инику Макферсон на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA).
Проба 36-летней спортсменки от 3 июня 2022 года дала положительный результат на запрещённое вещество фуросемид. Этот препарат используется дня снижения видимости в пробе серьёзных допингов, таких как анаболические стероиды. USADA также отстранило спортсменку на аналогичный срок и аннулировало результаты спортсменки за этот период.
Сама спортсменка заявила, что использовала фуросемид, который был отпущен по рецепту другому человеку, полагая, что это разрешённое противовоспалительное средство. Дисквалификация Макферсон вступила в силу 22 июля 2022 года.
Напомним, Макферсон выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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