Экс-чемпион мира Амир Хан дисквалифицирован на два года за допинг

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан получил дисквалификацию сроком на два года за нарушение антидопинговых правил. Как информирует пресс-служба Антидопингового агентства Великобритании (UKAD), в допинг-пробе спортсмена, взятой в феврале прошлого года после его боя с Келлом Бруком, было обнаружено запрещённое вещество остарин.

Антидопинговое агентство Великобритании уведомило об этом Хана ещё 6 апреля 2022 года, временно отстранив его от соревнований. Амир признал факт нарушения, но отметил, что вещество попало в его организм случайно.

Поединок с Бруком стал последним для Хана. Его он проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. В мае прошлого года он объявил о завершении карьеры.