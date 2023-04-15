Непомнящий объяснил, почему потратил 2 минуты на 16 ходов в пятой партии матча с Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, почему потратил на 16 ходов всего 2 минуты в пятой партии матча за звание чемпиона мира с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
«Да, позиция была частью моей подготовки. Но я хотел бы отдать должное сопернику, который всю партию делал разумные ходы. Чёрные хорошо защищались, но и я чувствовал, что прессингую. На грани цейтнота Дин не рассмотрел мою идею, после чего белые практически выиграли. Какие ходы стали ключевыми? Их было несколько. Ладья на g4 – там уже сложно было защищаться, поскольку пошла атака. Отметил бы и перевод короля на f1 – иногда полезно убрать короля с длинной диагонали, чтобы избежать шахов», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, россиянин Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за титул чемпиона мира в субботу, 15 апреля. Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля.
- 15 апреля 2023
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:17
-
15:49
-
15:22
-
13:31
-
12:59
-
12:33
-
11:36
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:34
-
09:00
-
07:14
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45
-
15:35
-
14:50
-
14:33
-
13:41
-
13:29
-
12:46
-
12:39
-
12:16
-
11:36
-
10:24