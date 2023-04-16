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«Зенит-Казань» — «Локомотив»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

«Зенит-Казань» — «Локомотив»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, состоится первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом».

На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое место соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. «Зенит» и «Локомотив» 16 и 18 апреля сыграют в Казани, 21 апреля – в Новосибирске. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый – 27 апреля в Казани.

16 апреля полуфинал «Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) начнётся в 18:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».

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