«Зенит-Казань» — «Локомотив»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 16 апреля, состоится первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом».
На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое место соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. «Зенит» и «Локомотив» 16 и 18 апреля сыграют в Казани, 21 апреля – в Новосибирске. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый – 27 апреля в Казани.
16 апреля полуфинал «Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) начнётся в 18:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».
- 16 апреля 2023
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:05
-
09:00
-
00:36
-
00:32
-
00:20
-
00:03
- 15 апреля 2023
-
23:49
-
22:25
-
22:05
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
20:33
-
20:11
-
18:36
-
18:09
-
17:35
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:17
-
15:49
-
15:22
-
13:31
-
12:59
-
12:33
-
11:36
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47