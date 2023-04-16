Лижэнь — Непомнящий: во сколько шестая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 16 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт шестая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается с представителем Китая Дин Лижэнем.
Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция пятой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, пятая партия завершилась победой представителя России, Непомнящий играл белыми. Общий счёт — 3:2 в его пользу.
Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В шестой партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.
- 16 апреля 2023
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:05
-
09:00
-
00:36
-
00:32
-
00:20
-
00:03
- 15 апреля 2023
-
23:49
-
22:25
-
22:05
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
20:33
-
20:11
-
18:36
-
18:09
-
17:35
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:17
-
15:49
-
15:22
-
13:31
-
12:59
-
12:33
-
11:36
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47