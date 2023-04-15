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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 5-й партии, 15 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Оправится ли Ян после поражения? LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам — 2023
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Российский претендент играет белыми — у него отличный шанс вернуть себе преимущество.

Пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.

В субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В пятой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против китайца Дин Лижэня.

Матч начинался для российского претендента очень удачно. Ян воспользовался нервозностью Дина и сумел одолеть его во второй партии чёрными фигурами. Однако китайский шахматист взял себя в руки и в четвёртой партии отыгрался. Счёт в матче — 2:2. И теперь уже Непомнящему надо оправляться от неудачи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит за доской и рядом с ней. Оставайтесь с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Ангелина Николаева

Подробнее о том, какие призовые получали чемпионы мира по шахматам раньше, читайте в нашем материале.

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Известно, что победитель матча за звание чемпиона мира получит солидные призовые — € 1,2 млн (около 108 млн рублей по текущему курсу). Помимо этого чемпиону вручат кубок победителя.

09:28 Ангелина Николаева

А вот Непомнящий после четвёртой партии рассказал, что в определённый момент потерял концентрацию:

«Настроение не лучшее. Думаю, в этой игре было много обоюдных шансов. Я не разобрался в позиции, недооценил сложившуюся структуру. Играть было сложно, но вполне приемлемо для чёрных, пока я не потерял концентрацию
Вечером мы с командой обсудим, как мне справиться с этим поражением. Но матч длинный, мы только в начале, так что я бы не стал сравнивать то, что сейчас происходит, с тем, что было в Дубае. Это совсем другая история».

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: ANNA SHTOURMAN/FIDE

09:20 Ангелина Николаева

На пресс-конференции после четвёртой партии Лижэнь назвал эту победу самой важной для себя в этом матче:

«Конечно, я очень счастлив выиграть партию. Это была очень сложная игра, я смог сохранить контроль, и я очень доволен.
Когда я сыграл 28. Фf3, я посчитал в том числе и ответный ход Кd4. Когда Ян неожиданно сделал этот ход, я понял, что могу сделать жертву качества, чтобы получить контроль над важным полем. Мой конь занимал очень сильную позицию, и в какой-то момент я понял, что просто выигрываю. В это сложно было поверить.
В этот раз я был полностью сконцентрирован на игре, и это принесло результат, который я ожидал. Думаю, это самая важная моя победа, потому что матч за звание чемпиона мира сильно отличается, допустим, от турнира претендентов».

Дин Лижэнь

Дин Лижэнь

Фото: Anna Shtourman/FIDE

09:12 Ангелина Николаева

В первых двух партиях китайский гроссмейстер показывал не самую сильную игру и признался, что столкнулся с определёнными психологическими проблемами. Однако уже по третьей партии стало понятно, что Лижэнь приходит в себя, а в четвёртой он и вовсе смог победить, играя белыми фигурами, и сравнял счёт в матче.

Предлагаем вспомнить, как развивались события в третьей и четвёртой партиях матча.

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