Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Оправится ли Ян после поражения? LIVE

Пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.

В субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В пятой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против китайца Дин Лижэня.

Матч начинался для российского претендента очень удачно. Ян воспользовался нервозностью Дина и сумел одолеть его во второй партии чёрными фигурами. Однако китайский шахматист взял себя в руки и в четвёртой партии отыгрался. Счёт в матче — 2:2. И теперь уже Непомнящему надо оправляться от неудачи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит за доской и рядом с ней. Оставайтесь с нами!