Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Оправится ли Ян после поражения? LIVE

Пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.
В субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В пятой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против китайца Дин Лижэня.
Матч начинался для российского претендента очень удачно. Ян воспользовался нервозностью Дина и сумел одолеть его во второй партии чёрными фигурами. Однако китайский шахматист взял себя в руки и в четвёртой партии отыгрался. Счёт в матче — 2:2. И теперь уже Непомнящему надо оправляться от неудачи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит за доской и рядом с ней. Оставайтесь с нами!
Подробнее о том, какие призовые получали чемпионы мира по шахматам раньше, читайте в нашем материале.
Известно, что победитель матча за звание чемпиона мира получит солидные призовые — € 1,2 млн (около 108 млн рублей по текущему курсу). Помимо этого чемпиону вручат кубок победителя.
А вот Непомнящий после четвёртой партии рассказал, что в определённый момент потерял концентрацию:
«Настроение не лучшее. Думаю, в этой игре было много обоюдных шансов. Я не разобрался в позиции, недооценил сложившуюся структуру. Играть было сложно, но вполне приемлемо для чёрных, пока я не потерял концентрацию
Вечером мы с командой обсудим, как мне справиться с этим поражением. Но матч длинный, мы только в начале, так что я бы не стал сравнивать то, что сейчас происходит, с тем, что было в Дубае. Это совсем другая история».
Ян Непомнящий
Фото: ANNA SHTOURMAN/FIDE
На пресс-конференции после четвёртой партии Лижэнь назвал эту победу самой важной для себя в этом матче:
«Конечно, я очень счастлив выиграть партию. Это была очень сложная игра, я смог сохранить контроль, и я очень доволен.
Когда я сыграл 28. Фf3, я посчитал в том числе и ответный ход Кd4. Когда Ян неожиданно сделал этот ход, я понял, что могу сделать жертву качества, чтобы получить контроль над важным полем. Мой конь занимал очень сильную позицию, и в какой-то момент я понял, что просто выигрываю. В это сложно было поверить.
В этот раз я был полностью сконцентрирован на игре, и это принесло результат, который я ожидал. Думаю, это самая важная моя победа, потому что матч за звание чемпиона мира сильно отличается, допустим, от турнира претендентов».
Дин Лижэнь
Фото: Anna Shtourman/FIDE
В первых двух партиях китайский гроссмейстер показывал не самую сильную игру и признался, что столкнулся с определёнными психологическими проблемами. Однако уже по третьей партии стало понятно, что Лижэнь приходит в себя, а в четвёртой он и вовсе смог победить, играя белыми фигурами, и сравнял счёт в матче.
Предлагаем вспомнить, как развивались события в третьей и четвёртой партиях матча.
Доброе утро, друзья! После дня отдыха Ян Непомнящий и Дин Лижэнь вновь возвращаются за шахматную доску, чтобы сыграть пятую партию матча за звание чемпиона мира! Начало в 12.00 по Москве.
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