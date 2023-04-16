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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 6-й партии, 16 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящему нужно сдержать китайца. LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам — 2023
Аудио-версия:
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После пятой партии российский шахматист повёл в счёте, и теперь Дин Лижэнь жаждет отыграться.

Шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 16 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В шестой партии россиянин Ян Непомнящий сыграет против китайца Дин Лижэня чёрными фигурами.

Непомнящий легко справился с поражением, которое нанёс ему китайский гроссмейстер в четвёртой партии, после выходного нанёс точный ответный удар и вновь повёл в счёте — 3:2. Чтобы закрепить преимущество и не раскачивать качели драмы, Яну необходимо чёрными сдержать атаку своего оппонента.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь вместе с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Татьяна Постникова

А так о своём поражении высказался Дин Лижэнь.

Сегодня я играл в дебюте не так уж плохо, но всё же позиция была неприятной для игры. Думаю, решающим моментом было то, что мне следовало сыграть Фf6 вместо Кxf5. Я пропустил сильнейший ход g4. Ян сыграл очень хорошую партию.
10:05 Татьяна Постникова

Но вернёмся к предыдущей партии. Вот как Непомнящий оценил свою победу.

Позиция была частью моей подготовки. Но я хотел бы отдать должное сопернику, который всю партию делал разумные ходы. Чёрные хорошо защищались, но и я чувствовал, что прессингую. На грани цейтнота Дин не рассмотрел мою идею, после чего белые практически выиграли. Какие ходы стали ключевыми? Их было несколько. Ладья на g4 – там уже сложно было защищаться, поскольку пошла атака. Отметил бы и перевод короля на f1 – иногда полезно убрать короля с длинной диагонали, чтобы избежать шахов.
09:48 Татьяна Постникова

Кстати, та победа Непомнящего стала одной из самых быстрых за последние годы. А кто был быстрее?

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09:26 Татьяна Постникова

Давайте вспомним и другую, первую победу Непомнящего. Во второй партии Ян выиграл белыми за 30 ходов!

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Удивительно, но Ян и Дин сейчас выдают самый результативный титульный матч за последние 13 лет! Были ли когда-то столь зрелищные матчи?

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Сейчас счёт в матче 3:2 в пользу Яна Непомнящего. Накануне россиянин одержал уверенную победу белыми. О том, как это было, в разборе Дмитрия Кряквина.

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Доброе утро, дороги друзья! Начинаем ещё один прекрасный день вместе с шахматами! Сегодня в Астане пройдёт шестая партия матча за титул чемпиона мира. Старт в 12.00 по Москве.

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