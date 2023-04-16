После пятой партии российский шахматист повёл в счёте, и теперь Дин Лижэнь жаждет отыграться.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящему нужно сдержать китайца. LIVE

Шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 16 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В шестой партии россиянин Ян Непомнящий сыграет против китайца Дин Лижэня чёрными фигурами.

Непомнящий легко справился с поражением, которое нанёс ему китайский гроссмейстер в четвёртой партии, после выходного нанёс точный ответный удар и вновь повёл в счёте — 3:2. Чтобы закрепить преимущество и не раскачивать качели драмы, Яну необходимо чёрными сдержать атаку своего оппонента.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь вместе с нами!