Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Сегодня, 16 апреля, в Астане (Казахстан) состоялась шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победителем этой партии стал китайский шахматист.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Пятая партия

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия) – 1:0.

Победа китайского гроссмейстера позволила ему сравнять счёт в матче — 3:3. Седьмая партия состоится 18 апреля. Ян Непомнящий будет играть белыми фигурами. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».