Ян Непомнящий выронил из рук пешку по ходу 6-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий попал в неловкий инцидент по ходу шестой партии матча с представителем Китая Дин Лижэнем за звание чемпиона мира – 2023. Встреча проходит в Астане (Казахстан).

Непомнящий выронил из рук пешку во время своего второго хода.

Напомним, после победы в пятой партии Непомнящий лидирует в матче со счётом 3:2. В шестой Ян играет чёрными фигурами.

На «Чемпионате» ведётся онлайн-трансляция поединка шахматистов в шестой партии.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В шестой партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.