«Динамо» — «Зенит»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 17 апреля, состоится второй матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

На предварительном этапе команды заняли второе и третье места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в трёх матчах «Динамо-ЛО» (3:0, 1:3, 3:0), а «Динамо» потребовалось два матча для победы над «Факелом» (3:0, 3:1).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Следующий матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт сегодня, 17 апреля, в Москве, затем 24 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве. Напомним, в первом матче «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:2.

17 апреля полуфинал «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) начнётся в 18:55 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».