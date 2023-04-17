Главный тренер «Динамо-Метар»: серия с Казанью забрала много сил, результат закономерен

Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф женской Суперлиги в гостях от московского «Динамо» (0-3).

«Такая тяжёлая игра получилась. Были небольшие опасения, что нам свежести не хватит, но это и подтвердилось. Серия с Казанью забрала у нас много сил, все наши передвижения, которые были. Результат закономерен на данном этапе.

Воодушевляет ли участие в полуфинале? Всегда хочется большего, аппетит приходит во время еды. Ничего страшного не произошло. Эта серия – как волейбольный матч, надо выиграть три сета. Первый сет проиграли, но ещё впереди два как минимум. Будем бороться, игра покажет.

Было ли в нашей игре что-то позитивное? Мы немного провалились на приёме на подаче Капустиной, причём все три партии. Идём вровень с «Динамо» и затем три-четыре мяча проигрываем. Это неприятный момент, а в остальном девчонки молодцы, сражались даже после 0:2 по сетам. Третью партию играли неплохо, так что всё нормально, рабочий процесс», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Второй матч между двумя динамовскими коллективами пройдёт завтра, 18 апреля, там же в Москве.