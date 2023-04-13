Волейболистка скончалась в ночь после поражения в ЛЧ. Почему молодая звезда выпала из окна

В Италии траур: на первых полосах всех — и даже не спортивных — СМИ фото 18-летней нападающей сборной. Смерть таланта молодёжки и местной команды «Новаро» Джулии Итумы повергла в шок. Спортсменка выпала из окна шестого этажа гостиницы в ночь после поражения в ответном матче волейбольной Лиги чемпионов. Сейчас в Стамбуле ведётся расследование, но турецкие источники не исключают самоубийство.

«Все встревожены трагедией»

Вчера итальянский клуб 18-летней Джулии «Новаро» мог пробраться в финал женской ЛЧ. Но девушки проиграли турецкому «Экзачибаши», где, кстати, играет Ирина Воронкова – экс-доигровщица калининградского «Локомотива» и чемпионка России прошлого сезона.

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Итальянки имели все шансы на выход в финал турнира — они оформили первую победу в серии дома 3:2, в ответной же встрече им также было важно взять минимум два сета, но турчанки разгромили соперниц — 3:0 (25:22, 25:12, 25:21).

Для Джулии финал европейского клубного чемпионата мог стать дебютным в команде: она проводила тут первый сезон после ухода из «Италии». Хотя уже могла похвастаться крупными титулами с молодёжной сборной, в том числе золотом ЧМ до 20 лет в 2021 году и ЧЕ до 19 лет в 2022-м.

Но жизнь одной из талантливейших волейболисток страны прервалась сегодня: в ночь после поражения она упала с шестого этажа отеля в стамбульском районе Ускюдар. Смерть наступила около четырёх утра, а тело нашли в 5:30 перед входом в отель. Трагичного исхода никто не ожидал: команда, как обычно, вернулись в отель рядом со спортивным залом Burhan Felek. Потом Итума вошла в свою комнату после того, как «побродила по коридору между 22:30 и 22:50», добавляют турецкие СМИ. Она поговорила по телефону, а затем просидела перед своей комнатой в течение часа. В номер никто, кроме её соседки и подруги по команде испанки Лусии Варела Гомес, больше не входил. Но центральная блокирующая клуба ничего не слышала, так как крепко спала, а о трагедии узнала, как только её разбудил стук полиции.

Фото: скриншот видео

Сейчас устанавливается точная причина смерти, сообщает турецкий Hurryet, и проводится масштабное расследование. В клубе выступили со словами поддержки близким и родственникам, свои соболезнования выразил и президент итальянской федерации волейбола Джузеппе Манфреди. «Мы все встревожены этой трагедией, которая затрагивает не только мир волейбола, но и весь итальянский спорт. Сегодня мы оплакиваем потерю не только великого таланта, но прежде всего замечательной 18-летней девушки. Я видел, как она росла в Италии сезон за сезоном.

Мои мысли с семьёй Джулии, которой я выражаю свои глубочайшие соболезнования и гарантирую, что итальянская федерация волейбола окажет максимальную поддержку. Сейчас мы в постоянном контакте с клубом и с президентом турецкой федерации, чтобы оказать поддержку. В этот момент я думаю, что любые другие слова бесполезны — это огромная трагедия, к которой никто из нас не был готов».

Теперь «Новара» отправится в Милан дневным рейсом. Но вернутся не все: генерального менеджера Энрико Маркиони и врача попросили остаться для дачи показаний, а также чтобы дождаться родственников Джулии.

Джулия Итума Фото: Пресс-служба ЖВК «Новара»

«Мы все опечалены, — первым делом сказал агент Донато Сальтини, с агентством которого была связана Джулия. — Извините, не могу ничего добавить. Я помогаю родителям Джулии, которые сейчас едут в Турцию. Я ничего не знаю, но я не верю, что это разочарование после поражения, так как она была довольна атмосферой в клубе».

Росла на примере звезды Италии

Итума родилась в Милане в семье нигерийцев и пошла по стопам Паолы Эгону — звезды итальянского волейбола нигерийского происхождения, которая играет в Турции. «Я вдохновляюсь Паолой Эгону и мечтаю выиграть столько же, сколько она», — говорила Джулия по ходу сезона пресс-службе клуба. Талантливая нападающая, кстати, не раз жаловалась на буллинг со стороны итальянских фанатов: многие болельщики в разгар ЧМ-2022 и вовсе обвиняли девушку в нежелании отдавать всю себя на площадке ради страны. Из-за чего Паола на неопределённый срок даже решила отойти от дел сборной.

«Вы не можете понять, это мой последний матч в сборной. Они спрашивают, итальянка ли я. Я от этого устала», – приводит слова Паолы итальянская пресса.

Так что первые шаги в волейболе Джулия сделала в 11. Трансфер Итумы в «Новаро» случился прошлым летом после трёх сезонов в «Италии» — команды, которая славится воспитанием итальянских талантов. В свои 18 она не была игроком основы, но всегда стремилась выбежать на площадку в первой шестёрке. Так, в последнем матче своей жизни она вновь вышла на замену и за несколько часов до трагедии набрала два очка в атаке. Несмотря на отличные прыжковые навыки и подачу, Итума была в тени турчанки Эбрар Каракурт. А за последние несколько дней до 1/2 финала ЛЧ и вовсе поползли слухи, что Джулию хотят отдать в аренду в клуб поменьше — набраться опыта.

С сегодняшнего дня и по воскресенье на всех волейбольных площадках Италии перед началом матча будет соблюдаться минута молчания.