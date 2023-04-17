Левон Аронян про «классику»: это прошлое, настоящее и будущее шахмат

Американский гросмейстер армянского происхождения Левон Аронян поделился впечталениями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем, отметив важность классического вида в шахматном спорте.

«Я надеюсь, интенсивность и красота матча за мировую шахматную корону напомнит людям, что классические шахматы зачастую гораздо более смотрибельны и увлекательны, чем блиц или быстрые шахматы. Шахматный бум вкупе с отсутствием классических событий не имеет смысла», — написал Аронян в своих социальных сетях.

Напомним, вчера завершилась шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и шахматистом из Китая Дин Лижэнем, в которой россиянин уступил сопернику. Общий счёт матча — 3-3. Таким образом, шахматисты показали четыре результативные партии из шести на старте турнира: ничья сохранилась только в первой и третьей партиях.