Сербский блокирующий Петар Крсманович вернулся в «Газпром-Югра»

Сербский блокирующий Петар Крсманович в следующем сезоне будет выступать за «Газпром-Югра», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 32-летний волейболист уже выступал за команду из Сургута в течение трёх сезонов (2016–2019), после чего перешёл в итальянскую «Пьяченцу» (2019/2020). Также в российской Суперлиге Крсманович запомнился выступлениями за кемеровский «Кузбасс» (2020–2022).

Текущий сезон Крсманович проводит у себя на родине в клубе «Войводина» из Нови-Сада.

Также сургутский клуб сообщил о продлении соглашения с соотечественником Крсмановича, 29-летним сербским доигровщиком Миланом Катичем.

В нынешнем сезоне мужской Суперлиги «Газпром-Югра» уступил в обоих матчах 1/8 финала плей-офф «Белогорью» (2:3 и 0:3).