Жара в волейбольном плей-офф. Травма и невероятный камбэк решили исход первых полуфиналов

Первые матчи полуфиналов получились огненными. «Динамо» еле устояло под натиском питерского «Зенита», «Локомотив» зацепился за казанский «Зенит», несмотря на травму лидера.

И вторая пара — наверное, наиболее принципиальный полуфинал в мужском плей-офф. По крайней мере, для первых — точно. Именно новосибирцы в прошлом сезоне остановили невероятно мотивированных казанцев на пути к золоту ЧР — парни Алексея Вербова проиграли лишь раз в регулярке Суперлиги (при 25 победах), но оступились уже в 1/2 финала и взяли только бронзу. Хотя и считались главными фаворитами чемпионата. Тогда под ноль их как раз разгромил «Локо». Парни Пламена Константинова уже доказывали, что в решающих стадиях играют по-максимуму.

Но в этом же сезоне для выхода в финал недостаточно выиграть одного матча — серия плей-офф до трёх побед. И, похоже, «Зенит» уже начал мстить за прошлогоднюю осечку. Исход матчей решили личности.

35-летний Михайлов — до сих пор топ

«Зенит-Казань» не без проблем победил обескровленный «Локомотив». За день до матча в лазарете оказался главный по атаке новосибирцев — Дражен Лубурич, а он половина успеха команды. Серб один из самых важных игроков Суперлиги, кто в одиночку может забрать любую концовку — там-то гости и просели. По словам главного тренера Константинова, не добрали несколько простых мячей в конце каждого сета.

И теперь непонятно, когда ждать Дражена Лубурича. Он получил травму на опробовании площадки. И пока команда медиков «Локо» не может выяснить, насколько серьёзна эта травма и сможет ли Дражен вообще помочь команде на выезде. Если серб всё же выйдет на площадку, то шансы у «Локомотива» сравнять счёт в серии есть.

Дражен Лубурич Фото: ВК «Локомотив»

Так что «Локомотиву» с помощью замен пришлось искать своего героя в нападении. Команду должен был выручить совсем зелёный Илья Казаченков, но к такой ответственности он оказался просто не готов. Молодой диагональный восемь раз за матч угодил в блок при трёх ударах в аут. Ближе к середине матча Илья разыгрался, но на старте был так плох что его даже заменил греющий долгое время лавку Павел Круглов — в чемпионате он провёл всего лишь четыре сета.

«Мы понимали, что есть Илья Казаченков, который показывает качественную игру, есть Дражен. И если не пойдёт у Ильи, Лубурич может выйти и навязать быструю игру. Мы понимали, что потеряли один вариант и нам придётся играть так — терпеть и помогать Илье. У Казани хороший блок. Будем адекватно оценивать ситуацию: Илья не такой опытный игрок, чтобы в подобных ситуациях начать колотить. Это либо удача, либо пошло. Мы дождались, он заиграл. Важный момент — дать молодому пацану уверенность в том, чтобы он вернулся в игру и начал показывать хороший волейбол. Это было в концовке.

Не особо сложился этот матч, не получилось показать ровную игру: то одно получалось, то другое. Когда одно начало получаться, то третье сломалось. Про себя могу сказать: сначала летит подача, потом четыре ошибки подряд в круге. Ужас полный. Если убрать грязь, то вторая партия будет лучшая для нас. Шансы были и с тем браком, что мы показали. Может, это Казань вялая ещё. Тем не менее, допуская даже много ошибок, мы были рядом — они не так чтобы добивали нас. Сами отдали первую партию», — рассказал после матча блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев.

Максим Михайлов Фото: ВК «Зенит» Казань

Так что исход матча решил опыт. А главным его олицетворением в составе обеих команд был Максим Михайлов. Диагональный выдал огненную встречу, реализовав 61% атак и допустив лишь четыре ошибки за 28 попыток. Причём Михайлов начал поход за камбэком после катастрофических 19% в атаке для команды и личных 25% — во второй партии. Только в концовке третьего сета казанцы проснулись, и Максим начал забивать важнейшие мячи в доигровке, был лучшим на блоке. Он в очередной раз подтвердил статус самого надежного и стабильного игрока в российском волейболе.

«Терпели, понимали, что это за матч и кто стоит напротив. Сегодня нужна была помощь каждого. Я сам внутри очень рад, что Мишка — Железный Феликс — вышел в самый важный момент и вытянул нас в матче. Если идти по персоналиям: Макс Михайлов — опыт и надежность. Это всем передавалась от него», — сказал после матча тренер «Зенита» Алексей Вербов.

Кризис «Динамо» и две роковые ошибки

Москвичи пережили кризис по ходу матча, а в какой-то момент буквально отдали победу питерскому «Зениту» — те дружно обнялись и готовы были уже благодарить соперников за матч. Но итог встречи решила пара эпизодов — два нереализованных матчбола «Зенита»: сначала ошибка — касание сетки при выносе рук внизу на блоке у питерцев, а затем и эйс Павла Панкова, который гости решили пропустить в защите.

Переломить ход матча связующему и капитану «Динамо» помог Цветан Соколов — герой встречи. Он пережил третий провальный сет и дальше колотил без остановки. Самое важное, что Соколов был самым надёжным и уверенным в концовках. В целом команда Брянского третий год показывает стабильность, а главное — менталку в своей игре — дело в хладнокровии и уверенности в себе.

Цветан Соколов (№19) Фото: ВК «Динамо» Москва

И после такого болезненного поражения, кажется, питерцам будет не оправиться. Санкт-Петербург подавлен в психологическом плане, а пару дней на то, чтобы восстановиться морально, не хватит.

«Четвёртый сет многое решил. Во второй и третьей партиях мы просели во многих компонентах, совершили большое количество брака. В этот момент соперник хорошо подавал, тащил в защите, выигрывал очки в атаке. Большое спасибо парням за то, что смогли вернуться в четвертом сете. Это было непросто — мы проигрывали 18:22 и на подаче Ярослава Подлесных восстановили равновесие. После успеха в непростой концовке четвертой партии мы почувствовали, что можем дожать соперника. «Зениту» же было сложно вернуться в игру в пятом сете. Мы перенесли нужные эмоции на тай-брейк и победили. Сделан первый шаг к финалу, прошедшая игра — это уже пройденный этап. Готовимся к следующему матчу», — сказал главный тренер московского «Динамо».