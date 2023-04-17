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В плей-офф Суперлиги завершились первые матчи полуфиналов: «Зенит-Казань» обыграл «Локомотив», «Динамо» — «Зенит» СПб

Жара в волейбольном плей-офф. Травма и невероятный камбэк решили исход первых полуфиналов
София Колодкина
В Суперлиге завершились первые матчи полуфиналов
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Фавориты выиграли стартовые матчи, но не всё было так просто.

Первые матчи полуфиналов получились огненными. «Динамо» еле устояло под натиском питерского «Зенита», «Локомотив» зацепился за казанский «Зенит», несмотря на травму лидера.

И вторая пара — наверное, наиболее принципиальный полуфинал в мужском плей-офф. По крайней мере, для первых — точно. Именно новосибирцы в прошлом сезоне остановили невероятно мотивированных казанцев на пути к золоту ЧР — парни Алексея Вербова проиграли лишь раз в регулярке Суперлиги (при 25 победах), но оступились уже в 1/2 финала и взяли только бронзу. Хотя и считались главными фаворитами чемпионата. Тогда под ноль их как раз разгромил «Локо». Парни Пламена Константинова уже доказывали, что в решающих стадиях играют по-максимуму.

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск

Но в этом же сезоне для выхода в финал недостаточно выиграть одного матча — серия плей-офф до трёх побед. И, похоже, «Зенит» уже начал мстить за прошлогоднюю осечку. Исход матчей решили личности.

35-летний Михайлов — до сих пор топ

«Зенит-Казань» не без проблем победил обескровленный «Локомотив». За день до матча в лазарете оказался главный по атаке новосибирцев — Дражен Лубурич, а он половина успеха команды. Серб один из самых важных игроков Суперлиги, кто в одиночку может забрать любую концовку — там-то гости и просели. По словам главного тренера Константинова, не добрали несколько простых мячей в конце каждого сета.

И теперь непонятно, когда ждать Дражена Лубурича. Он получил травму на опробовании площадки. И пока команда медиков «Локо» не может выяснить, насколько серьёзна эта травма и сможет ли Дражен вообще помочь команде на выезде. Если серб всё же выйдет на площадку, то шансы у «Локомотива» сравнять счёт в серии есть.

Дражен Лубурич

Дражен Лубурич

Фото: ВК «Локомотив»

Так что «Локомотиву» с помощью замен пришлось искать своего героя в нападении. Команду должен был выручить совсем зелёный Илья Казаченков, но к такой ответственности он оказался просто не готов. Молодой диагональный восемь раз за матч угодил в блок при трёх ударах в аут. Ближе к середине матча Илья разыгрался, но на старте был так плох что его даже заменил греющий долгое время лавку Павел Круглов — в чемпионате он провёл всего лишь четыре сета.

«Мы понимали, что есть Илья Казаченков, который показывает качественную игру, есть Дражен. И если не пойдёт у Ильи, Лубурич может выйти и навязать быструю игру. Мы понимали, что потеряли один вариант и нам придётся играть так — терпеть и помогать Илье. У Казани хороший блок. Будем адекватно оценивать ситуацию: Илья не такой опытный игрок, чтобы в подобных ситуациях начать колотить. Это либо удача, либо пошло. Мы дождались, он заиграл. Важный момент — дать молодому пацану уверенность в том, чтобы он вернулся в игру и начал показывать хороший волейбол. Это было в концовке.

Не особо сложился этот матч, не получилось показать ровную игру: то одно получалось, то другое. Когда одно начало получаться, то третье сломалось. Про себя могу сказать: сначала летит подача, потом четыре ошибки подряд в круге. Ужас полный. Если убрать грязь, то вторая партия будет лучшая для нас. Шансы были и с тем браком, что мы показали. Может, это Казань вялая ещё. Тем не менее, допуская даже много ошибок, мы были рядом — они не так чтобы добивали нас. Сами отдали первую партию», — рассказал после матча блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев.

Максим Михайлов

Максим Михайлов

Фото: ВК «Зенит» Казань

Так что исход матча решил опыт. А главным его олицетворением в составе обеих команд был Максим Михайлов. Диагональный выдал огненную встречу, реализовав 61% атак и допустив лишь четыре ошибки за 28 попыток. Причём Михайлов начал поход за камбэком после катастрофических 19% в атаке для команды и личных 25% — во второй партии. Только в концовке третьего сета казанцы проснулись, и Максим начал забивать важнейшие мячи в доигровке, был лучшим на блоке. Он в очередной раз подтвердил статус самого надежного и стабильного игрока в российском волейболе.

«Терпели, понимали, что это за матч и кто стоит напротив. Сегодня нужна была помощь каждого. Я сам внутри очень рад, что Мишка — Железный Феликс — вышел в самый важный момент и вытянул нас в матче. Если идти по персоналиям: Макс Михайлов — опыт и надежность. Это всем передавалась от него», — сказал после матча тренер «Зенита» Алексей Вербов.

Кризис «Динамо» и две роковые ошибки

Москвичи пережили кризис по ходу матча, а в какой-то момент буквально отдали победу питерскому «Зениту» — те дружно обнялись и готовы были уже благодарить соперников за матч. Но итог встречи решила пара эпизодов — два нереализованных матчбола «Зенита»: сначала ошибка — касание сетки при выносе рук внизу на блоке у питерцев, а затем и эйс Павла Панкова, который гости решили пропустить в защите.

Переломить ход матча связующему и капитану «Динамо» помог Цветан Соколов — герой встречи. Он пережил третий провальный сет и дальше колотил без остановки. Самое важное, что Соколов был самым надёжным и уверенным в концовках. В целом команда Брянского третий год показывает стабильность, а главное — менталку в своей игре — дело в хладнокровии и уверенности в себе.

Цветан Соколов (№19)

Цветан Соколов (№19)

Фото: ВК «Динамо» Москва

И после такого болезненного поражения, кажется, питерцам будет не оправиться. Санкт-Петербург подавлен в психологическом плане, а пару дней на то, чтобы восстановиться морально, не хватит.

«Четвёртый сет многое решил. Во второй и третьей партиях мы просели во многих компонентах, совершили большое количество брака. В этот момент соперник хорошо подавал, тащил в защите, выигрывал очки в атаке. Большое спасибо парням за то, что смогли вернуться в четвертом сете. Это было непросто — мы проигрывали 18:22 и на подаче Ярослава Подлесных восстановили равновесие. После успеха в непростой концовке четвертой партии мы почувствовали, что можем дожать соперника. «Зениту» же было сложно вернуться в игру в пятом сете. Мы перенесли нужные эмоции на тай-брейк и победили. Сделан первый шаг к финалу, прошедшая игра — это уже пройденный этап. Готовимся к следующему матчу», — сказал главный тренер московского «Динамо».

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 2-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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