«Енисей-СТМ» завершает подготовку ко второй части сезона

Действующий чемпион России по регби красноярский «Енисей-СТМ» в марте и апреле провёл два тренировочных лагеря – в Белеке и Сочи. Но сборах команда Александра Первухина сыграла три тестовых матча.
В Турции «Енисей-СТМ» дважды встретился с московским «Динамо» и добился двух побед. В первом матче, который носил экспериментальный характер (команды провели три тайма по 30 минут с неограниченным количеством замен) сибиряки оказались сильнее — 41:29. Во второй игре, прошедшей по стандартным правилам регби, счёт был 60:37.
«Сбор в Анталье – это всегда качество. 21 год мы готовимся к сезону в этом месте, и за всё это время набралось, может быть, семь-восемь тренировок, которые из-за дождя и непогоды приходилось проводить на берегу моря, на песке. И это всё. В Анталье планы выполняются практически всегда на 99%. Сбор в этом году ничем не отличался от предыдущих. Всё что было запланировано, – отработано, в том числе два тест-матча. На этом этапе выявлены и проблемы, и недостатки», — сказал главный тренер «Енисея-СТМ» и сборной России Первухин.
Второй тренировочный лагерь лидеров чемпионата России прошёл в Сочи. Там красноярский клуб провёл совместную тренировку и тест-матч с новокузнецким «Металлургом». Поединок завершился победой «Тяжёлой машины» – 31:5.
Зимой «Енисей-СТМ» внёс точечные изменения в состав: из московской «Славы» подписан талантливый молодой регбист Егор Алексеев.
«Большая честь — перейти в такой большой клуб. Всё сложилось, и эмоции только самые положительные. Я несколько раз играл против «Енисея-СТМ», для каждого регбиста в России это самый сложный и значимый соперник, только в матчах с ним можно реально увидеть, чего ты стоишь, реально показать себя в чемпионате. Мои планы на работу с «Енисеем-СТМ» – повысить свой уровень и доказать, что предложение от клуба было неслучайным», — прокомментировал переход Алексеев.
Уже в ближайшие выходные «Енисей-СТМ» проведёт свой первый матч после рестарта сезона – в Красноярск приедет московское «Динамо». Матч состоится 23 апреля, начало — в 14:00 по местному времени. Билеты на матч вы можете приобрести на «Чемпионате».
На данный момент «Енисей-СТМ» лидирует в PARI-Чемпионате России по регби, после 10 туров у красноярской команды 43 очка. У идущей второй «Стрелы» из Казани 37 очков после 10 игр. Тройку замыкает «Локомотив-Пенза», который набрал 36 очков и имеет игру в запасе.
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