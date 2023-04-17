Главный тренер «Динамо»: игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.

«Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) и ведёт в серии до трёх побед – 2-0.

«Первые два сета были весьма напряжённые. Игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. В концовках мы были сильнее и хладнокровнее. После первого матча нам было о чём поговорить. Мы разобрали наши ошибки и учитывали эти моменты в данной игре. На площадке была команда, и если у кого-то не получалось, то партнёры приходили на помощь, а сам игрок компенсировал ошибку в другом элементе. Поэтому не хотел бы выделять никого, все ребята молодцы. Мы повели 2-0 и двигаемся дальше», — приводит слова Брянского телеграм-канал «Динамо».