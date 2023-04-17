Волейболист «Динамо» Соколов: если подумаем, что уже выиграли серию, допустим ошибку

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.
«Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) и ведёт в серии до трёх побед – 2-0.
«Вся команда играла очень хорошо, мы сделали нужные выводы после первой встречи. Сегодня получилось всё, что мы подготовили тактически. Мы выиграли 3:0, но это ничего не значит. Впереди матчи в Санкт-Петербурге, и сейчас начинается самое сложное. Если мы подумаем, что уже выиграли серию, то допустим огромную ошибку. Нужно выходить на следующий матч с мыслями о том, что счёт 0:0. «Зенит» очень хорошо играет дома, и нам нужно быть готовыми к настоящей битве», — приводит слова Соколова телеграм-канал «Динамо».
- 17 апреля 2023
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