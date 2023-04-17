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Велогонщик Александр Власов финишировал пятым на первом этапе «Тура Альп»

Велогонщик Александр Власов финишировал пятым на первом этапе «Тура Альп»
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Британский гонщик команды INEOS Grenadiers Тео Гэйган Харт стал победителем первого из пяти этапов веломногодневки «Тур Альп», которая проходит по дорогам Тироля. Вторым финишировал австриец Феликс Галль из команды AG2R Citroën, третьим – британец Хью Карти из EF Education-EasyPost. Россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe показал пятое время, отстав от лидера на шесть секунд.

Велошоссе. «Тур Альп». Первый этап. Раттенберг – Альпбах, 127,5 км

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3:18.00.
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – отставание 2,0 сек.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) +4,0.
4. Иван Соса (Колумбия, Movistar) +6,0.
5. Александр Власов (Россия, BORA-hansgrohe) – то же отставание.
6. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – то же отставание.

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