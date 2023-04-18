Тренер «Протона» — о поражении от «Локомотива»: проведём работу над ошибками

Старший тренер саратовского «Протона» Владимир Смеленко прокомментировал поражение от калининградского «Локомотива» в первом матче полуфинала женского чемпионата России по волейболу.

Матч в Калининграде закончился победой хозяев площадки со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19). «Локомотив» повёл в серии до трёх побед – 1-0.

«Надо разобраться, что случилось в третьей партии. Проведём работу над ошибками. Если в следующем матче сыграем как сегодня во второй партии, всё может сложиться по-другому. Впрочем, и «Локомотив» стоять не будет. Так что настраиваемся на второй матч», — приводит слова Смеленко пресс-служба «Локомотива».

Второй матч состоится 19 апреля в Калининграде, третий – 23 апреля в Саратове. Четвёртый, если понадобится, — 25 апреля в Саратове, а пятый – 28 апреля в Калининграде.