«Зенит-Казань» — «Локомотив»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 18 апреля, состоится второй матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом». В первом матче серии «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22).

На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.

18 апреля полуфинал «Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) начнётся в 19:30 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Арена».