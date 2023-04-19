Доигровщик «Локомотива» Юрий Бережко: общая игра «Зенита» делает результат в матчах

Доигровщик волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) Юрий Бережко прокомментировал итоги матча, в котором его команда сыграла против «Зенита» из Казани. «Локомотив» проиграл на выезде со счётом 0:3 (19:25, 25:27, 28:30)
«Прекрасная атмосфера, как всегда, очень знакомая для меня. Ребят [из «Зенита»] поддерживают, заставляют двигаться более активно. Они в защите играют хорошо.
Нам сегодня немного не хватило на самом деле. Также общая игра «Зенита» делает результат в обоих матчах», — сказал Бережко пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.
Напомним, «Зенит-Казань» и «Локомотив» играют в полуфинале Суперлиги России. Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Сейчас на счету команды из Казани уже две победы.
Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.
- 19 апреля 2023
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:25
-
12:08
-
12:05
-
11:15
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
22:37
-
21:48
-
21:36
-
21:27
-
19:50
-
18:47
-
17:43
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:38
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:05
-
09:00