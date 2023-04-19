Доигровщик «Локомотива» Юрий Бережко: общая игра «Зенита» делает результат в матчах

Доигровщик волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) Юрий Бережко прокомментировал итоги матча, в котором его команда сыграла против «Зенита» из Казани. «Локомотив» проиграл на выезде со счётом 0:3 (19:25, 25:27, 28:30)

«Прекрасная атмосфера, как всегда, очень знакомая для меня. Ребят [из «Зенита»] поддерживают, заставляют двигаться более активно. Они в защите играют хорошо.

Нам сегодня немного не хватило на самом деле. Также общая игра «Зенита» делает результат в обоих матчах», — сказал Бережко пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Зенит-Казань» и «Локомотив» играют в полуфинале Суперлиги России. Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Сейчас на счету команды из Казани уже две победы.

Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.