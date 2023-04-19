Главный тренер «Зенита-Казань»: в обоих матчах мы были немножко сильнее
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал итог второго матча полуфинала Суперлиги России, в котором его команда одержала победу над клубом «Локомотив-Новосибирск».
«Наш соперник очень хорошо выглядит, несмотря на сложности с составом. Нам постоянно приходится проявлять характер. И в первом, и во втором матче нам доставили уйму проблем, но мы смогли переломить концовки. А так два абсолютно равных соперника, но в обоих матчах мы были немножко сильнее, лучше. Все понимают, что в Новосибирске будет другой волейбол», — сказал тренер пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.
Во вторник, 18 апреля, «Зенит-Казань» на своём поле выиграл матч у новосибирского «Локомотива» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 30:28).
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