«Локомотив» одержал вторую победу над «Протоном» в полуфинале женской Суперлиги
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В Калининграде завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф женской Суперлиги, в котором «Локомотив» (Калининградская область) вновь оказался сильнее саратовского «Протона». Хозяева победили со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).
Таким образом, «Локомотив» повёл в серии 2-0. Третий матч пройдёт 23 апреля в Саратове.
Волейбол. Женщины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд.
На четвертьфинальной стадии турнира «Протон» одолел «Ленинградку» в двухматчевом противостоянии (3:2, 3:2), а калининградский «Локомотив» оказался сильнее «Тулицы» (3:0, 3:0).
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