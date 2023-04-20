Тайгер Вудс может пропустить оставшиеся мэйджоры сезона из-за операции на правой лодыжке

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс может пропустить остаток сезона из-за операции на правой лодыжке.

Хирургическое вмешательство 47-летнему Вудсу потребовалось для того, чтобы облегчить развившийся после сломанной кости артрит. В феврале 2021 года внедорожник, в котором ехал спортсмен, попал в серьёзное ДТП в пригороде Лос-Анджелеса и рухнул со склона холма. В результате инцидента Вудс получил серьёзные травмы. Это уже не первая его операция после инцидента.

«Сейчас он отдыхает и начнёт процесс восстановления. Возвращение к гольфу? Графиков по этому поводу нет. Первая цель — выздороветь и вести гораздо более приятную повседневную жизнь», — сказал агент Вудса Марк Стейнберг в интервью Excel Sports.

В календаре текущего сезона гольфа фигурируют ещё два мэйджора — US Open (15–18 июня) и British Open (20–23 июля).