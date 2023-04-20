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Тренер «Протона» — о матче с «Локомотивом»: надеемся, в Саратове будет другой волейбол

Тренер «Протона» — о матче с «Локомотивом»: надеемся, в Саратове будет другой волейбол
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Старший тренер саратовского «Протона» Владимир Смеленко прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии плей-офф женской Суперлиги с «Локомотивом» из Калининградской области.

«Не справились с Кадочкиной. По высоте она проходила даже тройной блок. В третьей партии мы стали меньше ошибаться, на другие места встали в защите. На блоке стало получаться. Потому и игра выровнялась. Надеемся, что в Саратове будет другой волейбол. Будем биться – отступать нам некуда», — приводит слова Смеленко пресс-служба «Локомотива».

Волейбол. Женщины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд.

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