В Сеть была слита стратегия Лижэня перед матчем с Непомнящим

Пока в Астане (Казахстан) проходит восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается за титул с представителем Китая Дин Лижэнем, в Сети активно обсуждается возможность утечки информации о предматчевой стратегии китайского шахматиста.

Так, пользователи сайта Lichess.сom обнаружили подозрительную активность двух аккаунтов, партии которых содержат редкие дебютные варианты, применённые Дин Лижэнем в текущем матче за звание чемпиона мира. Как сообщается, оба профиля были зарегистрированы с разницей в один день и сыграли более 70 партий друг против друга в промежутке с 14 февраля по 5 апреля.

Напомним, в последней на данный момент, седьмой партии Непомнящий обыграл Лижэня белыми фигурами и вышел вперёд в титульном матче – 4-3. Сейчас проходит восьмая партия, в которой россиянин играет чёрными фигурами.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».