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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 8-й партии 20 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий, удержи хотя бы ничью! LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам 2023
Аудио-версия:
Комментарии
Российский претендент ведёт в счёте и отбивается чёрными фигурами. Устоит ли он?

Восьмая партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В четверг, 20 апреля, в Астане (Казахстан) продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В восьмой партии белыми фигурами играет Дин.

Первая половина матча получилась невероятно результативной: вничью завершились только две партии из семи. Четырежды шахматисты смогли выиграть белым цветом. Непомнящий трижды выходил вперёд и на момент начала восьмой партии лидирует — 4:3. Но теперь ему надо отбиваться от китайца чёрными. Держись, Ян! Сделай хотя бы ничью!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию восьмой партии матча за шахматный титул и расскажет обо всём самом интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами. Оставайтесь с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Татьяна Постникова

Вообще, нынешний матч один из самых результативных за последние годы. Когда ещё были столь крутые матчи?

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09:56 Татьяна Постникова

Комментарии после партии дал и Дин Лижэнь.

Я полностью пропустил возможный ход белых Ле2 и не смог найти верного продолжения. Потом я серьёзно задумался, но так и не нашёл возможностей спастись. Я не так уж плохо провёл эту партию, но в конце я многое упустил. Я полушутя, полусерьёзно сказал Рихарду [Раппорту, ассистенту], что буду играть Французскую защиту. Но он отнёсся к моим словам серьёзно, сказав, что я могу попробовать, чтобы удивить соперника.
09:41 Татьяна Постникова

Вот так свою победу в седьмой партии прокомментировал Ян Непомнящий.

Вся игра была очень острая, напряжённая. Я чувствовал, что у меня всё в порядке, но после хода чёрных Cd6 я реально не понимал, что делать дальше. Там было много остроатакующих линий, но я не мог их просчитать, поэтому перешёл в чуть более плохую позицию. Я очень скептически относился к своей позиции, учитывая слабость своего короля. После ходов Дина мне удалось её стабилизировать, но игра всё равно шла на три результата. И только после того, как я понял, что мой король в безопасности, я понял, что могу выиграть эту партию. Французская защита — нормальный дебют, в нём нет ничего плохого. Единственная особенность, он немного рискованный для белых, и белые должны копнуть немного глубже, испытать чёрных в спорных линиях.
09:26 Татьяна Постникова

Что удивительно, предыдущий раз российский гроссмейстер выигрывал три партии в одном титульном матче в 2006 году. Тогда Владимир Крамник в объединительном матче обыграл болгарина Веселина Топалова — 6 (2,5): 6 (1,5).

09:12 Татьяна Постникова

Последняя победа Непомнящего была по-настоящему крутой! Ян сумел вытащить партию благодаря ошибке Дина в цейтноте. Интересный разбор игры — в материале нашего эксперта Дмитрия Кряквина.

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09:09 Татьяна Постникова

Сейчас счёт в матче 4:3 в пользу Яна Непомнящего. Противостояние между россиянином и китайцем крайне результативное: лишь первая и третья партии завершились вничью. Вторую, пятую и седьмую партии выиграл Непомнящий, четвёртую и шестую — Лижэнь.

09:06 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Вновь мы вместе с вами начинаем день с шахмат. Сегодня в Астане пройдёт восьмая партия матча за звание чемпиона мира. Старт традиционно в 12.00 по Москве.

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