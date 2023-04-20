Российский претендент ведёт в счёте и отбивается чёрными фигурами. Устоит ли он?

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий, удержи хотя бы ничью! LIVE

Восьмая партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В четверг, 20 апреля, в Астане (Казахстан) продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В восьмой партии белыми фигурами играет Дин.

Первая половина матча получилась невероятно результативной: вничью завершились только две партии из семи. Четырежды шахматисты смогли выиграть белым цветом. Непомнящий трижды выходил вперёд и на момент начала восьмой партии лидирует — 4:3. Но теперь ему надо отбиваться от китайца чёрными. Держись, Ян! Сделай хотя бы ничью!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию восьмой партии матча за шахматный титул и расскажет обо всём самом интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами. Оставайтесь с нами!