Олимпийскую надежду украинского велоспорта насмерть сбила машина
Поделиться
Основатель украинской академии велоспорта Алексей Касьянов сообщил о гибели 19-летнего гонщика Павла Кобзаря.
Молодой спортсмен из Киевской области погиб в аварии, когда он находился за границей. Вице-чемпиона Украины в парной гонке на 25 км и призёра чемпионатов страны Кобзаря сбила машина. Другие подробности трагедии в сообщении не раскрываются.
«Воспитанник нашей команды покинул этот мир. В возрасте 19 лет он уже имел многочисленные награды и признание в мире велоспорта, был в резерве олимпийской сборной по велоспорту.
Трагедия произошла далеко за пределами Украины. Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей, которые борются с утратой», — написал Касьянов в соцсетях.
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
20:37
-
20:06
-
19:32
-
18:57
-
18:44
-
17:19
-
17:12
-
16:58
-
16:32
-
15:55
-
14:59
-
14:33
-
12:58
-
12:03
-
11:05
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:17
-
09:05
-
00:33
-
00:01
- 19 апреля 2023
-
23:43
-
23:36
-
22:37
-
22:27
-
22:02
-
21:46
-
20:29
-
19:23
-
18:46
-
17:59
-
17:48
-
15:45
-
15:20
Партнерский контент