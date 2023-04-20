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Олимпийскую надежду украинского велоспорта насмерть сбила машина

Олимпийскую надежду украинского велоспорта насмерть сбила машина
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Основатель украинской академии велоспорта Алексей Касьянов сообщил о гибели 19-летнего гонщика Павла Кобзаря.

Молодой спортсмен из Киевской области погиб в аварии, когда он находился за границей. Вице-чемпиона Украины в парной гонке на 25 км и призёра чемпионатов страны Кобзаря сбила машина. Другие подробности трагедии в сообщении не раскрываются.

«Воспитанник нашей команды покинул этот мир. В возрасте 19 лет он уже имел многочисленные награды и признание в мире велоспорта, был в резерве олимпийской сборной по велоспорту.

Трагедия произошла далеко за пределами Украины. Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей, которые борются с утратой», — написал Касьянов в соцсетях.

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