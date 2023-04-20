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Ананд: Лижэнь заслуживал большего за храбрость, но Непомнящий блестяще защищался

Ананд: Лижэнь заслуживал большего за храбрость, но Непомнящий блестяще защищался
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15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд оценил восьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане (Казахстан).

Игравший белыми фигурами представитель Китая Дин Лижэнь владел значительным преимуществом, но россиянин Ян Непомнящий сумел выравнять игру и довести партию до мирного исхода на 45-м ходу. Счёт в противостоянии стал 4,5:3,5 в пользу россиянина. В девятой партии, которая состоится в пятницу, 21 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

«Дин заслуживал большего за свою храбрость, но Непомнящий блестяще защищался, когда это было необходимо. Нервы — очень важный фактор. Этот матч на века», — написал Ананд на своей странице в «Твиттере».

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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