Ян Непомнящий мог проиграть буквально за два хода, но решил психологически надавить на соперника и преуспел!

Обвёл китайца вокруг пальца. Как российский шахматист выкрутился из безвыходной ситуации

Восьмая партия в матче за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем получилась по-настоящему драматичной. Российский гроссмейстер был на грани поражения, но выкрутился.

В связи со всем этим вспомнилась давняя история, случившаяся на чемпионате СССР в Тбилиси. На сцене тогда блистал любитель местной публики, мастер Арчил Эбралидзе. В одной из партий Арчил мог победить, забрав в один ход ладью соперника. Но не брал её и не брал. Эмоциональная грузинская публика начала кричать: «Арчил, бери ладью!» На что Эбралидзе в своем духе ответил: «Пижоны, я же вижу, что её брать нельзя!» Не взял и не выиграл.

Сегодня весь мир видел, как Дин Лижэнь мог забрать ладью у Непомнящего. Но китаец не забрал фигуру, а затем и вовсе выпустил победу. Новый страшный удар для китайца! Мало того что россиянин сохраняет перевес в счёте 4,5:3,5, так теперь весь мир узнал, что на популярном сервере lichess.org обнаружены вероятные секретные аккаунты Дина и его секунданта Рихарда Раппорта, на которых гроссмейстеры наигрывали подготовку к матчу!

Не исключено, что именно благодаря этой находке Непомнящий оказался хорошо готов к редкой схеме, подготовленной соперником.

Но, как оказалось, готов не идеально.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Восьмая партия

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Сb4 4.e3 0–0 5.a3

В защите Нимцовича обычные развивающие продолжения 5.Сd3 или 5.Кge2, но китаец согласен испортить пешки, лишь бы создать мощный ударный кулак в центре и броситься на чёрного короля.

5… С:c3+ 6.b:c3 d6 7.Кe2 c5 8.Кg3 Кc6 9.Лa2!?

Хитрая переброска ладьи, которую в шахматах принято называть «рокада Нимцовича».

9...b6 10.e4 Сa6

В ответ Ян пытается окружить слабую пешку с4.

11.Сg5 h6 12.h4

Белые наступают всеми силами и поставили ловушку 12… Лc8? 13.e5! d:e5 14.Кe4 с катастрофой для коня f6.

12…h:g5 13.h:g5 g6 14.g:f6 Ф:f6

Непомнящий вернул коня и отбил первую волну атаки, но китайский претендент тут же бросается во вторую!

15.e5! d:e5 16.d5

Белые мечтают только о победе, ничья 16.Кe4 Фf5 17.Кd6 Фg5 18.Кe4 Фf5 им не нужна.

16… Кe7 17.d6 Кf5 18.Кe4 Фd8 19.Фd3 Крg7

Необходимо помешать построению батареи по линии «h», иначе 19… Сb7? 20.Фh3, и белые дают мат.

20.g4 Сb7!

Прекрасный ответ, и если сейчас белые польстятся на коня, то после 21.g:f5 e:f5 22.Кg3 С:h1 23.К:h1 e4 ладья чёрных с цепочкой пешек будет значительно сильнее фигур соперника. Но Дин видит в прицел только чужого короля!

21.Лh3 Кh4 22.g5

Разбор восьмой партии матча за звание чемпиона мира

22…С:e4?

До этого соперники играли блестяще, но в наступающем обоюдном цейтноте Ян поторопился уничтожить неприятельского коня и выпустил ферзя белых на оперативный простор. Равенство держало 22… Лh8.

23.Ф:e4 Кf5 24.Лd2!

Увы, вместо 24.Ф:e5+ f6 25.g:f6+ Ф:f6 белые подключают последнюю ладью и всеми силами обрушиваются на прикрытие чёрного короля.

24… Лh8 25.Л:h8 Ф:h8 26.d7?!

Быстрее выигрывало 26.Лd3! Лd8 27.Лh3 Фf8 28.Ф:e5+.

26… Лd8 27.Ф:e5+ Крh7 28.Фh2+ Крg7 29.Фe5+ Крh7 30.Фh2+ Крg7 31.Фc7 Фh4

Разбор восьмой партии матча за звание чемпиона мира

Последний шанс чёрных! А вдруг белые испугаются вечного шаха?

32.Крd1?

Сработало! Почему-то Дин, имея достаточный запас по времени, уклонился от 32.Ф:d8! Фe4+ 33.Лe2 Фb1+ 34.Крd2 Фb2+ 35.Крd3 Фb1+ 36.Лc2 Ф:f1+ 37.Крd2 с несложной победой. «Дин, бери ладью!» – молили китайские болельщики. Но Дин не взял.

32… Ф:g5 33.Крc2 Фe7 34.Сg2 e5?

Теперь Ян прошёл мимо несложного 34… Кd4+! 35.c:d4 Л:d7 36.Фe5+ f6 – уничтожая грозную проходную и делая ничью с тремя пешками против слона белых. А благодаря пешке d7 белые могут легко выиграть, если ещё заберут на b6 и погонят вперед пешку «а».

35.Сe4 Кh6 36.Ф:a7 Кg4

Разбор восьмой партии матча за звание чемпиона мира

37.Сf3?

Калейдоскоп взаимных упущений на нервной почве и из-за наступающего цейтнота продолжился. Вместо 37.Сc6 с легко выигранной позицией китаец позволил сопернику вырвать «корень зла». Непомнящий отдаёт коня, уничтожает пешку d7 и получает взамен стройную цепочку проходных.

37… К:f2! 38.Л:f2 e4 39.Ле2 e4 40.Ф:b6 Л:d7 41.Фb8 Фd6 42.Ф:d6 Л:d6

Теперь во избежание худшего белые вернули фигуру, и получилась ничья.

43.С:e4 f:e4 44.Л:e4 Крf6 45.Лe8

Гроссмейстеры согласились на ничью, проходные уравновешивают друг друга.

Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

За этот матч Дин Лижэнь: 1) невнятно начал в первых партиях, испытывал психологические недуги и сидел с пуховиком в обнимку в комнате отдыха, 2) решил потратить всё время и уронить флаг с отдачей всех фигур в одной из самых перспективных позиций за противостояние, 3) подготовил какие-то крайне экстравагантные схемы, да ещё так, что теперь каждый любитель (не то что бригада Яна) в интернете на lichess может посмотреть, как же Дин и его тренер их наигрывали!

И тут хочется спросить, так почему же при такой огромной форе Непомнящий ведёт всего одно очко? Ян, соберись! Очень хотелось бы, чтобы ближайшие несколько партий ты провёл без этих качелей и нервов, а судьба матча не решалась бы на последних метрах и секундах.