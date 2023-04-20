Карякин: Непомнящему везёт, как чемпиону, — это уже очень серьёзный знак

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил восьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане (Казахстан).
Игравший белыми фигурами представитель Китая Дин Лижэнь владел значительным преимуществом, но россиянин Ян Непомнящий сумел выравнять игру и довести партию до мирного исхода на 45-м ходу.
«Сегодня день особенный. Я просто в шоке от матча на первенство мира, от того, что там произошло. Настолько выигранно стоял Дин Лижэнь, настолько у него было несколько прямых форсированных выигрышей. Были лёгкие выигрыши, были сложные выигрыши, были постепенные выигрыши – просто из-за того, что там абсолютно выиграно. Это действительно очень странная партия. Но могу сказать, что Яну Непомнящему везёт, как чемпиону. Это уже очень серьёзный знак. Я и так считал, что Ян – фаворит после того, как он выиграл в предыдущей партии. Но после сегодняшней партии он огромный фаворит, мне так кажется», — сказал Карякин в своём телеграм-канале.
Счёт в противостоянии стал 4,5:3,5 в пользу россиянина. В девятой партии, которая состоится в пятницу, 21 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.
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