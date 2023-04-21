«Локомотив» — «Зенит-Казань»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске состоится третий матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и местным «Локомотивом». В первых двух матчах серии «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и 3:0.

На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. В случае победы «Зенита», третий матч может стать последним. Если понадобится четвёртый, он состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый – 27 апреля в Казани.

21 апреля полуфинал «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) начнётся в 15:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».