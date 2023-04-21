«Локомотив» — «Зенит-Казань»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске состоится третий матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и местным «Локомотивом». В первых двух матчах серии «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и 3:0.
На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. В случае победы «Зенита», третий матч может стать последним. Если понадобится четвёртый, он состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый – 27 апреля в Казани.
21 апреля полуфинал «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) начнётся в 15:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
- 21 апреля 2023
-
09:05
-
09:00
-
01:15
-
01:09
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:35
-
22:29
-
21:25
-
21:05
-
20:37
-
20:06
-
19:32
-
18:57
-
18:44
-
17:19
-
17:12
-
16:58
-
16:32
-
15:55
-
14:59
-
14:33
-
12:58
-
12:03
-
11:05
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:17
-
09:05
-
00:33
-
00:01
- 19 апреля 2023
-
23:43
-
23:36
-
22:37
-
22:27