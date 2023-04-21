Сегодня, 21 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий борется за титул с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
Накануне Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Лижэнем. По ходу восьмой партии российскому гроссмейстеру дважды удалось спастись. После восьми партий счёт в матче 4,5: 3,5 в пользу Непомнящего. В девятой партии россиянин сыграет белыми фигурами. Начало партии — в 12:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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