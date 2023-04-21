Дин Лижэнь — о ничьей в 9-й партии: в некоторых вариантах я мог проиграть

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал результат девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).
Лижэнь чёрными фигурами противостоял россиянину Яну Непомнящему. Уже после 40 ходов на доске был ничейный эндшпиль, однако Ян не спешил заканчивать партию, так как риска проиграть у него не было. Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60, и она получилась самой длинной в матче, завершившись вничью на 82-м ходу.
«Поначалу думал, что смогу быстро сделать ничью, но оказалось, что это не так просто. В некоторых вариантах я мог проиграть. Во время игры я думал, что ход h3 — единственный способ спасти партию», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.
Счёт в матче – 5-4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнётся, как обычно, в 12:00 мск.
- 21 апреля 2023
-
19:45
-
19:25
-
19:10
-
18:52
-
18:14
-
18:06
-
17:53
-
17:35
-
17:18
-
16:41
-
14:39
-
13:40
-
12:57
-
11:57
-
11:55
-
11:23
-
10:58
-
10:44
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
01:15
-
01:09
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:35
-
22:29
-
21:25
-
21:05
-
20:37
-
20:06
-
19:32
-
18:57
-
18:44
-
17:19