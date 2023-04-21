Дин Лижэнь — о ничьей в 9-й партии: в некоторых вариантах я мог проиграть

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал результат девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Лижэнь чёрными фигурами противостоял россиянину Яну Непомнящему. Уже после 40 ходов на доске был ничейный эндшпиль, однако Ян не спешил заканчивать партию, так как риска проиграть у него не было. Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60, и она получилась самой длинной в матче, завершившись вничью на 82-м ходу.

«Поначалу думал, что смогу быстро сделать ничью, но оказалось, что это не так просто. В некоторых вариантах я мог проиграть. Во время игры я думал, что ход h3 — единственный способ спасти партию», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Счёт в матче – 5-4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнётся, как обычно, в 12:00 мск.