Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Сможет ли россиянин уйти в отрыв? LIVE

Девятая партия матча за шахматную корону начнётся в 12:00 мск.

В пятницу, 21 апреля в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В девятой партии россиянин сыграет белыми фигурами.

Накануне зрители увидели остросюжетный триллер: российский шахматист, игравший чёрными, дважды был на грани поражения, но сумел избежать незавидной участи и сохранить ничью, а с ней и перевес в счёте: 4,5 на 3,5. Теперь инициатива будет на стороне Яна. А значит — есть хороший шанс увеличить отрыв от китайца и предрешить исход всего матча.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию девятой партии матча за шахматную корону и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами. Оставайтесь с нами!