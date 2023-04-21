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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: онлайн-трансляция 9-й партии 21 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Сможет ли россиянин уйти в отрыв? LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам — 2023
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Ян Непомнящий играет белыми. Получится ли нанести Дин Лижэню очередное поражение?

Девятая партия матча за шахматную корону начнётся в 12:00 мск.

В пятницу, 21 апреля в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В девятой партии россиянин сыграет белыми фигурами.

Накануне зрители увидели остросюжетный триллер: российский шахматист, игравший чёрными, дважды был на грани поражения, но сумел избежать незавидной участи и сохранить ничью, а с ней и перевес в счёте: 4,5 на 3,5. Теперь инициатива будет на стороне Яна. А значит — есть хороший шанс увеличить отрыв от китайца и предрешить исход всего матча.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию девятой партии матча за шахматную корону и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами. Оставайтесь с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира - 2023
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