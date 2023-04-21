Гейган Харт выиграл «Тур Альп», Власова команда сняла с последнего этапа

Британский гонщик Тао Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers стал победителем веломногодневки «Тур Альп», которая проходила по дорогам Тироля. Пятый заключительный этап выиграл его соотечественник Саймон Карр из команды EF Education-EasyPost.

Россиянин Александр Власов, который был седьмым в общем зачёте, не вышел на старт пятого этапа по решению его команды BORA-hansgrohe. Власов отправился в Бельгию, где в воскресенье, 23 апреля, пройдёт классическая шоссейная однодневная велогонка Льеж — Бастонь – Льеж. Это решение BORA-hansgrohe приняла из-за болезни гонщиков, заявленных на однодневный старт. Власов во второй раз примет участие в Льеж — Бастонь – Льеж. Год назад россиянин финишировал 14-м.

Велошоссе. «Тур Альп». Пятый этап. Кавалезе – Брунико, 144,5 км

1. Саймон Карр (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 3:43.28.

2. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education-EasyPost) – отставание 0.53.

3. Маттео Фаббро (Италия, BORA — hansgrohe) – то же отставание.

Итоговый общий зачёт

1. Тао Гейган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) — 19:29.50.

2. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) — отставание 0.22.

3. Джек Хайг (Австралия, Bahrain — Victorious) +0.28.