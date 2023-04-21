Рылов: Чикунова почти уничтожила предыдущий мировой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов оценил мировой рекорд Евгении Чикуновой, который был установлен на чемпионате России в Казани.

На дистанции 200 метров брассом Чикунова превзошла предыдущее рекордное достижение на 1,4 секунды.

«Рекорд Жени — это очень круто. Побит не как обычно, на одну или две десятых, а больше чем на секунду. Он (рекорд) почти уничтожен. Секунда и четыре десятых — это колоссальное преимущество. Это очень много для двухсотки. Человек другого уровня, в отличие от остального мира.

Свои результаты оценил бы на три с плюсом. На 100 и 200 метров — невпечатляюще, а на полтиннике удалось подобраться поближе к своим результатам. Буду разбираться с тренерами, что и как. Выложился максимально, а получилось как получилось», — приводит слова Рылова «РИА Новости Спорт».